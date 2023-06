Codice della strada | tolleranza zero contro chi guida ubriaco o drogato Diciotto articoli spunta anche la safety car

(Di martedì 27 giugno 2023) Pronte per essere illustrate al CdM in programma stasera le norme per la sicurezzale e la riforma delfortemente volute dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini....

Salvini porta in Consiglio dei ministri un disegno di legge con interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione delstrada, su cui è previsto l'esame preliminare. ...fiscale del cedente o titolaredetrazione. -fiscale del primo cessionario o del fornitore. - Tipologia di intervento agevolato. - Anno in cui è stata effettuata la spesa. - ...Sono 14 le violazioni alstrada riscontrate e contestate dagli agenti agli automobilisti indisciplinati.

Codice della strada, tolleranza zero contro chi guida ubriaco o drogato. Diciotto articoli (spunta anche la sa ilmessaggero.it

Pronte per essere illustrate al CdM in programma stasera le norme per la sicurezza stradale e la riforma del codice della strada fortemente volute dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini. Diciotto..Si attende la nomina del commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione in Emilia Romagna, Marche e Toscana. All'ordine del giorno anche un decreto legge con sostegni a famiglie e imprese per l'acqui ...