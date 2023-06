Codice della strada | ok dal Governo | patente sospesa per chi guida col cellulare o è positivo al test rapido antidroga

(Di martedì 27 giugno 2023) SICUREZZA. Il Consiglio dei ministri martedì 27 giugno ha approvato il disegno di legge. Tra le nuove norme proposte per l’approvazione in Parlamento, tolleranza zero su alcol e stupefacenti, stretta su telefonini, neopatentati e monopattini. «Obiettivo legge entro l’autunno».

...penale tedesco. Dopo l'arresto del cardinale George Pell, costretto a trascorrere 444 giorni da innocente in un penitenziario di massima sicurezza in Australia, vedere un altro principe...Oggi, 27 giugno, il Consiglio dei ministri ha dato il suo via libera al Ddl sulla sicurezza stradale. Tra le nuove regole delstrada presentate dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini c'è una novità che riguarda anche le scuole. Il disegno di legge, che approderà a seguire in Parlamento per la conversione, ...... dal decreto legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma delstrada , alla costituzione di un modello unico per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, ...

Nuovo codice della strada, la stretta di Salvini: “Test per le droghe con la saliva e patente sospesa per chi… la Repubblica

Alcolock e divieto assoluto per almeno due anni di assumere bevande alcoliche prima di mettersi alla guida per chi viene condannato per il reato ...Monopattini muniti di contrassegno identificativo e copertura assicurativa. Sospensione immediata della licenza per chi guida con il telefono avendo meno di venti punti sulla patente di guida. Inaspri ...