Codice della Strada - La proposta di Salvini | Esame aggiuntivo per guidare auto potenti

(Di martedì 27 giugno 2023) Matteointerviene nuovamente sul temaguida dicon potenze elevate da parte di neo-patentati omobilisti non abbastanza esperti. In particolare, il ministro dei Trasporti, nel corso di un'intervista all'emittente radiofonica Rtl 102.5, ha avanzato ladi introdurre "un'" per chiunque voglia mettersi al volante di un veicolo con tanti cavalli. "Spero ha affermatoche il Parlamento voti a favore di questa misura che abbiamo elaborato dopo mesi di lavoro. I neopatentati non potrannoveicoli di una determinata cilindrata per i primi tre anni. I ragazzi che ieri sono stati in Ministero hanno proposto che anche gli adulti debbano sottoporsi a un...

...aperto il 23 giugno dal dipartimento investigativo dell'Fsb ai sensi dell'articolo 279 del... E' stato doloroso assistere agli eventi che sono successi nel sudRussia. Non solo per me, ...A suo carico sono stati infatti elevati verbali per: reiterata mancanzarevisione del veicolo (la violazione dell'articolo 80 delStrada comporta una sanzione per 173 euro, che se ...Il ministro è quindi tornato sulla riforma delStrada , ormai prossima ad approdare in consiglio dei ministri sotto forma di un apposito disegno di legge (il via libera dovrebbe arrivare ...

Il ministro dei Trasporti lancia una nuova idea e torna a parlare della riforma e di alcuni capisaldi, a partire dall'introduzione di una "tolleranza zero" in caso di abuso di alcool e droghe ...Allerta per il rischio di forti temporali anche a Monza e in Brianza. Pioggia e maltempo sono previsti dal pomeriggio di martedì 27 giugno alla mattina di mercoledì 28 e la protezione civile lombarda ...