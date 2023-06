Codice della Strada | Cdm | via libera al disegno di legge | Salvini | tolleranza zero per guida ubriaco o sotto effetto droghe

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovostrada : diverse le novità introdotte che riguardano tutti gli aspetti fondamentali del testo. Dai nuovi obblighi per i monopattini elettrici alle sanzioni più severe per chi guida in ...Leggi AncheStrada, dalla stretta sui cellulari ai limiti per i neopatentati: le nuove regole Salvini: obiettivo che ddl sia norma entro autunno Salvini, nella conferenza stampa seguita al Cdm, ha ...Approvato in Cdm il disegno di legge che contiene interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione delstradale. Il provvedimento era stato presentato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Per illustrare le novità del codice della strada che andranno al prossimo Cdm "Salvini è pronto a tornare in tv" con diversi appuntamenti. "E a stretto giro, al Mit sono attesi alcuni influencer con l ...Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge con interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada. Il provvedimento, presentato dal ministro.