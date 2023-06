Clima | Tajani | ' ' No visione ideologica | aziende possano affrontare cambiamenti' '

(Di martedì 27 giugno 2023) ''Credo che tutti noi siamo chiamati a lavorare in difesa della natura, dell'ambiente, a cercare delle soluzioni per impedire che il cambiamentotico crei danni gravi. Ma per farlo non bisogna ...

Per''dobbiamo fare in modo che tutti gli obiettivi che abbiamo in tema di cambiamento climatico tengano in considerazione i temi dell'industria e dell'agricoltura''. Il vice premier ha poi ...Elon Musk ricevuto a Palazzo Chigi da. Nel pomeriggio vede la Meloni Il numero uno di Tesla ... Una grotta racconta 500mila anni diSi potrebbe ribattezzare come l'enciclopedia del, ...Ad annunciare l'accordo è stato il vicepremier e ministro degli Esteri italiano Antonio, a ... e ilnel Paese è decisamente ...

Clima, Tajani: ''No visione ideologica, aziende possano affrontare ... Utilitalia

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - ''Credo che tutti noi siamo chiamati a lavorare in difesa della natura, dell'ambiente, a cercare delle soluzioni per ...Il commissario Ue Oliver Varhelyi è oggi a Tunisi per firmare un memorandum a lungo contrattato: 150 milioni di euro subito, altri 900 dopo l'accordo con il Fondo Monetario Internazionale. Tajani prec ...