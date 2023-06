(Di martedì 27 giugno 2023) Il cambiamentotico sta causando un notevole impatto a livello umano, economico ed ambientale in Europa, il continente che si stapiù velocemente rispetto a tutti gli altri. Durante l’anno 2022, si sono verificate condizioni di caldo estremo, siccità ed incendi. Le temperature superficiali del mare in tutta Europa hanno raggiunto nuovi record, accompagnate da ondate di calore marino. Inoltre, lo scioglimento dei ghiacciai è stato senza precedenti. Questi sono solo alcuni dei dati principali inclusi nel rapporto sullo Stato Europeo deldel 2022. Questo rapporto, il secondo di una serie annuale, è stato prodotto in collaborazione tra l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (World Meteorological Organization – WMO) e il Servizio per il Cambiamentotico di Copernicus (Copernicus ...

Clima, dagli anni ’80 l’Europa si sta riscaldando al doppio della media globale QuiFinanza

La sconcertante verità apparsa in uno studio pubblicato su Nature. Le attività umane intese come tutte le azioni intraprese dall'uomo per garantire la sua esistenza sul Pianeta possono modificare non ...(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Sono sotto gli occhi di tutti le conseguenze del cambiamento climatico nella vita delle popolazioni, sempre più frequenti e pervasive soprattutto nelle aree più fragili del mo ...