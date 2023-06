Clan Contini | gioco d’azzardo e usura | 16 arresti e sequestro da 3 milioni

Secondo le indagini operavano in funzione del, una tra le più potenti organizzazioni camorristiche . I carabinieri hanno accertato estorsioni ai danni di debitori per ottenere la ...... trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni per operazioni inesistenti, aggravati dalla finalità di agevolare il. In particolare, dalle ...Secondo quanto emerso dalle indagini, ilcontrollerebbe in modo monopolistico il settore del gioco d'azzardo nei quartieri Vasto e Arenaccia a Napoli. Le indagini hanno inoltre fatto ...

Bische clandestine e riciclaggio, in manette 16 presunti esponenti del clan Contini NapoliToday

Napoli e Volla, clan Contini. Operazione dei Carabinieri con 16 arresti e sequestri di quote societarie per oltre 3 milioni di euro ...Gli illeciti venivano portati avanti in funzione del clan Contini, che aveva il controllo del gioco d'azzardo nel quartiere di Vasto-Arenaccia ...