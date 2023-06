Clamorosa indiscrezione di mercato | “Nel mirino un attaccante da 50 milioni | può nascere trattativa”

(Di martedì 27 giugno 2023) Il talent scout, Luigi Iacomino, ai microfoni di 1 Station Radio, ha rivelato un’disul Napoli. NotizieNapoli – Il Napoli, con l’annuncio del nuovo allenatore Rudi Garcia, è pronto a fare mosse importanti, ma senza spese folli. Tra gli interessi del club azzurro sarebbe spuntato anche il nome di Lois Openda, calciatore belga classe 2000 attualmente in forza al Lens e nella nazionale belga. E’ l’dilanciata dal talenti scout del club partenopeo Luigi Iacomino, ai microfoni di 1 Station Radio. L’è stato osservato più volte dallo staff di osservatori del Napoli, ma il club ritiene eccessiva la valutazione del suo club attuale, che si aggira intorno ai 50di euro. Nonostante ciò, non si esclude la ...

Ecco, dunque, che il Telegraph ha lanciato lache coinvolgerebbe la Juventus e . Lukaku - Vlahovic, scambio Juve - Chelsea Operazione che - secondo il giornale britannico - ...Chiesa al Napoli, lache riguarda anche un possibile affare in entrata: si apre una settimana importante. Non è più un mistero il fatto che la Juventus abbia deciso affidare la ricostruzione del ...... le parole sull'ex Roma.19.58 - Genoa: il rinnovo di Badelj è sempre più vicino.19.37 - Il Verona lavora al rinnovo di Lazovic: il contratto del serbo scade nel 2024.19.21 -...

Clamorosa indiscrezione: Juventus e Napoli lavorano a uno scambio di mercato Tuttocampo

Il Chelsea sta cercando di vendere i giocatori in esubero e negli ultimi giorni ne ha piazzati diversi tra Arabia Saudita e Premier League: Kante e Koulibaly sono volati nella Saudi Pro League, mentre ...Secondo quanto riportato da Rai Sport, nel prossimo mercato estivo potrebbe andare in scena un clamoroso scambio di mercato tra la Juventus e il Napoli. In questa settimana Giuntoli sarà liberato dal ...