Circeo | “Vietato mendicare e bivaccare” | tutti i divieti dell’ordinanza

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 27 giugno 2023) San Felice– È stata firmata dalla sindaca del Comune di San Felice, Monia Di Cosimo, l’ordinanza tesa a contrastare fenomeni quali bivacco, accattonaggio e, più in generale, comportamenti molesti nei confronti di turisti, cittadini e gestori delle attività economiche e commerciali del paese. Si tratta di situazioni che sono state più volte lamentate dai commercianti e dai cittadini e che in più di qualche caso hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Con l’ordinanza in questione, ci si pone come obiettivo quello di contrastare e prevenire tali fenomeni causati da soggetti che nelle vie centrali e periferiche manifestano atteggiamenti spesso aggressivi nei confronti di turisti, avventori e titolari delle attività, nonché richiedono denaro in forma invasiva e/o molesta e sovente bivaccano con modalità indecorosa e in ...