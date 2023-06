(Di martedì 27 giugno 2023) 9,6 milioni sono i turisti italiani che hanno organizzato un viaggio con primaria motivazione gastronomica: circa il 58% della popolazione nazionale, + 37 punti percentuali rispetto ai numeri del 2016. Questo è quanto dicono i dati presentati dal “Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano”. Giunto alla sua sesta edizione, consacra così la cultura dele delquale non più «mera componente accessoria», ma «elemento assai ricercato ed apprezzato». «Perno del viaggio» come sottoscrive Roberta Garibaldi, presidente della “Associazione Italiana Turismo Enogastronomico”, ente redattore del documento. Proprio lei dichiara fermamente che: «L’alto interesse dei turisti, l’offerta eccellente del nostro Paese, la crescita attesa dei prossimi anni ci regala un incredibile trisper il prossimo futuro». Una mano sicuramente ...

... accompagnati dalgiusto che ne esalta ancora di più il sapore e le caratteristiche. Ogni ... Storia, cultura e identità locale passano infatti anche attraverso il. La Top 50 mette in mostra l'...... dopo aver offerto per tre giorni ai numerosi visitatori una brillante combinazione tra, vini ... Due premi speciali, inoltre, andranno rispettivamente alrosato scelto dal pubblico del Buona ......i loro ideali confermando le battaglie per la difesa del suolo fertile e il diritto alsano. ...dagli acquarelli in etichetta di Anika Collodel giovane viticoltrice appassionata di, moda e ...

Cibo, vino, paesaggio, collaborazione, il poker d’assi vincente Linkiesta.it

La rassegna “Rosati in terra di rosati” premia i prodotti enogastronomici del Leccese, tra le eccellenze di Alezio, Copertino e Salice Salentino ...Le voci di Jacopo Cossater e Graziano Nani guidano un viaggio alla scoperta dei vini che beviamo: come sceglierli, quando gustarli e in che modo abbinarli.