Chioggia | Cinzia Paolina De Lio | chi è la professoressa assente per 20 anni?

Chi èPaolina De Lio Secondo quanto riferisce La Repubblica,Paolina De Lio ha 66 anni ed è originaria di Reggio Calabria, ma ha insegnato storia e filosofia in licei a, in ...Paolina De Lio è l'insegnante diassente 20 anni su 24 da scuola. È stata licenziata , ovvero destituita il 22 giugno. Ma è stata necessaria una sentenza della Cassazione, che ha ...Paolina De Lio , l'insegnante di Storia e filosofia di liceo destituita il 22 giugno da una sentenza della Cassazione per "incompatibilità con l'insegnamento", qualcuna di queste abilità ...

Cinzia De Lio: come ha fatto l'insegnante poi licenziata a "non ... Open

Ha lavorato per 24 anni ma per 20 è stata assente giustificata. Ecco chi è l'insegnante Cinzia Paolina De Lio.Da giorni non si parla che di lei: Cinzia Paolina De Lio è l’insegnante di origine reggina che, per ben 20 anni su 24 di servizio è stata assente dal posto di lavor o e che il 22 giugno scorso la Cass ...