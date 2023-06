Chiesa-Juventus | il matrimonio continuerà?

Leggi su 11contro11

(Di martedì 27 giugno 2023) Dopo una grave caduta, la forza del campione risiede nella sua capacità di rialzarsi. Tale motto tuttavia non si confà alla situazione di Federicoalla. Infatti dopo il grave infortunio al legamento crociato anteriore del 9 gennaio 2022, l’ex Fiorentina è rimasto lontano dall’ambito rettangolo verde per ben 10 mesi. La ripresa agonistica del suo percorso calcistico ha subito continue pause, dovute agli onnipresenti acciacchi e all’aver saltato la preparazione estiva. Dunque la stagione del venticinquenne genovese, si è caratterizzata per una serie di occasioni mancate. Federiconon è stato protagonista allaIl classe ’97 ha accumulato soltanto, nella Serie A 2022/2023, 21 presenze, 2 goal, 5 assist e 843’ in campo. Tali cifre, oltre alla precaria condizione fisica, hanno avuto come ...