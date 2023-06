Chiesa e la Juve al bivio | quattro inglesi in vantaggio | oltre a Psg e Bayern

(Di martedì 27 giugno 2023)non è più al centro del villaggio bianconero. O almeno non lo è nella misura in cui è entrato ormai chiaramente nella lista dei sacrificabili sul mercato. Potrebbe davvero non essere più ...

non è più al centro del villaggio bianconero. O almeno non lo è nella misura in cui è entrato ... Potrebbe davvero non essere più questione di Fede lache verrà, soprattutto se arriverà una ...Per la Juventus queste settimane di calciomercato saranno molto importanti per capire le ambizioni future dei bianconeri. La finestra dei trasferimenti ancora non si è aperta ufficialmente, ma tutti ...al Napoli, la clamorosa indiscrezione che riguarda anche un possibile affare in entrata: si apre una settimana importante. Non è più un mistero il fatto che la Juventus abbia deciso affidare ...

Chiesa e Vlahovic, Paganini: «Due nomi in caso di doppio addio» Juventus News 24

TORINO - Houston, abbiamo una scadenza. Ed è dietro l’angolo. Il fatto che ogni riferimento sia al 30 giugno 2025, però, non deve sorprendere. L’estate appena sbocciata, infatti, sarà dirimente per ch ...Da questa premessa, dunque, si arriva al nocciolo della questione. Perché la Juventus ha tutta l’intenzione di affidare il proprio futuro alle accelerazioni dei due esterni. A patto, naturalmente, che ...