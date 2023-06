Chi sono i figli di Gianmarco Tognazzi | l’attore ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di martedì 27 giugno 2023) : moglie, padre, madreè uno dei più apprezzati attori italiani, in particolare per quanto riguarda l’ambito comico. D’nde il cognomeè sinonimo di grane qualità nel campo dello spettacolo. Ma chie la moglie diha dueancora adolescenti per cui non sappiamo se intraprenderanno anche loro la carriera del cinema o del teatro.è nato a Roma nel 1967.è sposato dal 2006 con Valeria Pintore, originaria di Sassari, che ha 11 anni in meno di lui. La coppia ha due: Andrea Viola nata nel 2007 e Tommaso Ugo nato nel 2012. Come detto la sua è una ...