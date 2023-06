Chi sbuca dal calzone

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 27 giugno 2023) Questa cosa della pizza-non pizza trovata in uno scavo a Pompei si presta considerazioni più complesse di quanto sembri a prima vista. Va bene. È una pizza napoletana perché sembra proprio una pizza napoletana. Piatta nella sua base di pane, rotonda, i bordi rialzati e cotta di certo nel forno. Si tratta senz’altro di pizza. Siamo a posto. E invece siamo a posto un tubo. Non può essere infatti una pizza napoletana, non esistendo al mondo pizza napoletana priva di mozzarella coi pomodori. Ma ai tempi dei romani mozzarella e pomodori non esistevano. Un rompicapo. La querèlle si trascinerà per secoli. Più facile sarebbe stato se invece della pizza fosse venuto alla luce l’altro classico partenopeo: ilripieno. Chiunque conosce i calzoni. Ogniè chiuso per natura, tiene coperto quel che ha dentro, non esibisce il contenuto. Da sempre. ...