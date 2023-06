Chi è Ivan | il turista che ha sfregiato il Colosseo con una scritta sul muro VIDEO

(Di martedì 27 giugno 2023)è ildi lingua inglese che ha inciso il suo nome su un laterizio del, a Roma, accanto a quello di Haley, la sua fidanzata, e ora rischia il carcere e anche una multa salatissima. Nel, ripreso da un altro, si vedeche incide lasulla parete con una chiave. Per l’accaduto si parla di almeno quindicimila euro di multa e fino a cinque anni di carcere. Ilperò non è stato ancora identificato se non per il segno lasciato suldove ha scritto+Haley 23. Sui social è già virale ilche vede il ragazzo fare l’incisione e proprio queste immagini hanno di fatto aperto le indagini da parte delle forze dell’ordine. La denuncia poi è arrivata ...

