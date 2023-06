Chi è il manager italiano dell’energia fermato a Mosca

(Di martedì 27 giugno 2023) Unè stato. A confermarlo fonti della Farnesina, sottolineando che il consolato generale si sta occupando del caso e senza aggiungere ulteriori elementi. Secondo quanto si apprende da altre fonti, si tratterebbe di Giovanni Di Massa, 61 anni, uno dei topdella compagnia energetica Iss International. Si troverebbe in libertà vigilata in attesa del processo. (in aggiornamento) su Open Leggi anche: Putin ringrazia i soldati che hannoil tentato golpe della Wagner: «Avete impedito una guerra civile» – Il video Putin durissimo in Tv: «I neonazisti ucraini speravano di spaccarci, hanno fallito». L’ultimatum a Wagner: «Arruolatevi o andate in Bielorussia» Insurrezione in Russia, parla Prigozhin: «Stavano per sciogliere la ...

Sul suo profilo Linkedin Di Massa, nato nel 1961, laureato in ingegneria nucleare alla Sapienza di Roma, si descrive come 'Country Manager Middle East' della società, con base ad Abu Dhabi dal giugno

Giovanni Di Massa, 61 anni, sarebbe stato fermato dalla polizia stradale a Mosca mentre guidava un'auto aziendale in piena notte e trovato in possesso di mefedrone ...Giovanni Di Massa, il manager fermato a Mosca, lavora per la Iss international. Sul suo profilo Linkedin Di Massa, nato nel 1961, laureato in ingegneria nucleare alla Sapienza di Roma, si descrive ...