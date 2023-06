Chi è Fabio Panetta | il futuro governatore della Banca d' Italia

- - >Panetta alla Banca centrale europea - Lemrich; Alina Emrich; Ki n Hoàng L /ECB . Il consiglio dei ministri ha avviato la procedura per nominarePanetta nuovo governatore della Banca d'Italia . Il secondo mandato di Ignazio Visco , governatore dal 2011 e confermato nel 2017, si esaurisce con la fine fine di ottobre e Panetta è una delle ...Romano, 63 anni (ne farà 64 il prossimo primo agosto)Panetta - su cui oggi il Consiglio dei ministri ha avviato l'iter per la nomina a governatore della Banca d'Italia - siede nel Comitato esecutivo della Banca centrale europea dal 2020. Si tratta ...Panetta è nato a Roma ed è laureato in Economia alla Luiss Guido Carli di Roma . Ha ottenuto il dottorato in Economia presso la New York University. La sua carriera nella banca centrale ...

Chi è Fabio Panetta: laurea alla Luiss, master a Londra, dalla Bce al ritorno in Bankitalia Corriere della Sera

Economista di formazione, precedentemente è stato direttore generale della Banca d'Italia e presidente dell'Ivass.Il consiglio dei ministri ha scelto l'ex direttore generale della banca centrale per prendere il posto di Ignazio Visco. Arriva forte dei suoi due anni nel Comitato esecutivo della Bce ...