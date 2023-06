Chi è Elly Schlein | che fine farà la sinistra con lei | Bertinotti picchia durissimo

(Di martedì 27 giugno 2023) «Aspetti un attimo che prendo la stiglia». Presidente, sta male? «Essenzialmente ho 83 anni, e questo pesa, specie se li hai vissuti a tavoletta. Nell'ultimo periodo poi mi si accavallano gli impegni, faccio troppe cose, comunque più di quel che dovrei». Sta meglio lei o la? «Io da tre anni ho la leucemia, la patologia che aveva Berlusconi, ma i medici mi dicono di trovarmi un altro male per morire, perché così posso andare avanti qualche decennio. Lainvece, in Europa ma soprattutto in Italia, è morta da un pezzo». Chi l'ha ammazzata? «È stato un suicidio. Si è costruita una prigione, ha sacrificato la propria ideologia e la propria capacità di proporsi come forza alternativa al mito della governabilità, o meglio della sua necessità assoluta di gestire il potere. Questo ha prodotto la corrosione dell'impianto politico e culturale, ...

