Chanel Totti e la dedica per il compleanno della migliore amica | «Ci sei sempre stata e sei riuscita a tirarmi fuori da ogni casino»

'È la donna della mia vita', vacanze in barca a Ischia: tra sole, mare e panorami da sogno. Ma con chi sarà E ancora... Perché stando a quanto rivela l'ex Amici 22, i rapporti con Maria ..., vacanze in barca a Ischia: tra sole, mare e panorami da sogno. Ma con chi sarà Belen e Stefano De Martino, vacanza in barca a Palmarola. Poi il 'Te amo', ma non è per lui l motivi Ai ...La storia d'amore trae Cristian Babalus non è iniziata nel migliore dei modi ed è diventata virale sui social dopo le dure parole della ex di lui, Martina De Vivo, che sui social ha ...

Chanel Totti, vacanze in barca a Ischia: tra sole, mare e panorami da sogno. Ma con chi sarà leggo.it

Viaggio a Ischia. La secondogenita di Francesco Totti e llary Blasi ha deciso di trascorrere le vacanze estive, post scuola, nella meravigliosa Ischia. Ed eccola pubblicare su Instagram le stories di.Chanel Totti cambia nuovamente look, la figlia di Ilary e dell'ex capitano giallorosso detta tendenze per l'estate 2023.