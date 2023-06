Cellino | «Il futuro del Brescia non appartiene più a me»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 giugno 2023) Massimo, presidente del, ha parlato alla stampa lasciando il tribunale dopo un’udienza al riesame Massimo, presidente del, ha parlato alla stampa lasciando il tribunale dopo un’udienza al riesame. PAROLE – «Sto pensando solo alle battaglie del tribunale. Il restoal passato. Ildelnonpiù a me. La riammissione in B? Chiedete ad altri a che punto siamo. Per quanto mi riguarda ilè da serie A perché abbiamo le strutture mentre ci sono società che non hanno neanche i palloni. Le mie contestazioni le faccio a prescindere dalla situazione di classifica. Qui si spendono i soldi per i procuratori, per strapagare i giocatori e non si spende un soldo per stadi e ...