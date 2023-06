Cedric Roussel | morto per malore improvviso l' ex attaccante belga mentre era seduto al bar a Mons in Belgio | aveva 45 anni

(Di martedì 27 giugno 2023) Il mondo del calcio è in lutto per la tragica scomparsa di, exche ha perso la vita a seguito di uninfarto., che45, è deceduto ieri pomeriggiosi trovava su una terrazza di un mercato nella città di, a 70 chilometri da Bruxe

Una vita in Premier League e in Belgio. È morto a soli 45 anni, conosciuto anche in Italia per aver giocato anche una stagione nel Brescia. L'attaccante è deceduto sabato per un infarto e, secondo quanto riportato dalla stampa belga, era seduto su ...Malore fatale per l'ex attaccante del Brescia. Il malore ha colpito fatalmente, mentre quest'ultimo si stava rilassando su una terrazza del mercato cittadino . Inutili i soccorsi. Si ...Il mondo del calcio italiano è in lutto per la tragica morte di, ex attaccante del Brescia, avvenuta ieri pomeriggio all'età di 45 anni. L'ex calciatore è ...

Cedric Roussel, il lutto che sconvolge il calcio: aveva solo 45 anni Liberoquotidiano.it

