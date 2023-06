C' è il Flaiano | ma nel teatro iniziano i lavori | ' Manifestazione a rischio' E' polemica

(Di martedì 27 giugno 2023) Ma proprio sulle foto postate scoppia lanella successiva replica di Tiboni che annuncia il ricorso in tribunale: "Leggo con sorpresa che il sindaco Masci, l'assessore alla cultura Maria ...

... l'immediata sospensione urgente dei lavori di fronte ai quali si è all'improvviso trovata di fronte questa mattinapieno della programmazione serale dei film del. "Oggi intanto "salta la ...... l'immediata sospensione urgente dei lavori di fronte ai quali si è all'improvviso trovata di fronte questa mattinapieno della programmazione serale dei film del. "Oggi intanto "salta la ...2020 ha ricevuto a Pescara il Premio. ...

VIDEO | Apre a sorpresa un cantiere nel teatro d'Annunzio, sospeso (per ora) il Flaiano Film Festival [FOTO] IlPescara

"I parchi letterari posso rappresentare l'ente strumentale sul territorio per lo sviluppo delle zone interne", così Mario Quaglieri, assessore al Bilancio della Regione Abruzzo, stamattina a Palazzo d ...Brutta sorpresa per gli organizzatori che nella mattinata di martedì 27 giugno si sono ritrovati gli operai al lavoro nonostante sia in corso il Flaiano Film Festival ...