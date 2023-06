C’è anche Artem Uss nella lista nera Ue delle sanzioni

Leggi su formiche

(Di martedì 27 giugno 2023) Tra i nuovi soggettidall’Unione europea per l’invasione russa dell’Ucraina c’èAlexandrovich Uss, l’imprenditore russo figlio di un oligarca molto vicino al leader Vladimir Putin accusato di traffico di armi e denaro, evaso dai domiciliari a Milano lo scorso 22 marzo, grazie all’aiuto di una banda criminale serba. Il suo nome figura nell’undicesimo pacchetto diapprovato dai 27 Stati membri nei giorni scorsi. Uss viene descritto come “un imprenditore di spicco che opera in Russia in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione Russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina.Uss sostiene inoltre materialmente il governo della Federazione Russa e trae vantaggio da ...