Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha dato illibera alla nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione che a inizio maggio ha colpito l'Emilia Romagna e parte di Marche e Toscana. ...La scelta di Panetta attuale membro del Comitato esecutivo Bce dal gennaio 2020 e in precedenza Direttore generale diNazionale, se confermata, corrisponderebbe alle aspettative di tutti gli ...Visco termina il suo mandato a fine ottobre dopo dodici anni alla guida diNazionale. La scelta di Panetta corrisponderebbe alle aspettative di tutti gli addetti ai ...

Cdm, via libera a Figliuolo commissario per la ricostruzione Tiscali Notizie

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza stradale, che andrà a modificare il codice della strada ...(Adnkronos) – Figliuolo ha avuto il via libera del Cdm, ma la nomina diventerà effettiva con un provvedimento successivo, in attesa che il dl sulla ricostruzione entri in vigore.