Cdm | Panetta nuovo governatore di Bankitalia

(Di martedì 27 giugno 2023) Il Cdm di oggi ha visto anche la nomina di Fabiodicon decorrenza dal 1 novembre 2023. Il nome diarriva su proposta della presidente Giorgia Meloni, ha visto il parere espresso all'unanimità dal Consiglio superiore della Banca d'Italia, e la sua nomina è stata deliberata nella seduta odierna del Cdm., già Direttore generale della Banca d'Italia e Presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, dal 1º gennaio 2020 è membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, assumerà il ruolo didell'Istituto successivamente al termine naturale del mandato delIgnazio Visco, previsto per il prossimo 31 ottobre.

