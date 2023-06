(Di martedì 27 giugno 2023) Innuovi sostegni a famiglie e imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale: un decreto legge con disposizioni urgenti in questa materia è fra i provvedimenti all'ordine del ...

... un decreto legge con disposizioni urgenti in questa materia è fra i provvedimenti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si riunirà18. Sul tavolo anche un decreto legge con ...Il "no, grazie" di Figliuolo Il Consiglio dei ministri è previsto oggi pomeriggio (18) ma non è stato ancora convocato. Data e orario sono quelli indicati lo scorso giovedì quando lo stesso...... il numero è segreto Made in Italy, giovedì inla legge quadro Il ministro Urso: nel provvedimento verrà messo a sistema il sostegnofiliere strategiche italiane attraverso un fondo... Il ...

Cdm alle 18, in arrivo aiuti per le bollette e dl alluvione - Politica Agenzia ANSA

In arrivo nuovi sostegni a famiglie e imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale: un decreto legge con disposizioni urgenti in questa materia è fra i provvedimenti all'ordine del giorn ...La “sfida” tra due figure iconiche nella gestione dell’emergenza si risolverà nel cdm di oggi. Due stili di leadership quantomai diverse che dovranno mediare ...