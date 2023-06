Cava de’ Tirreni | festeggiamenti per il 50° anniversario dell’Ente Sbandieratori Cavensi

(Di martedì 27 giugno 2023) Sono stati due giorni intensi e pieni di emozioni, quelli che nello scorso fine settimana hanno visto protagonisti glie la città dide’. Nel quadro delle celebrazioni del 50°della fondazione– Città dide’, si è tenuto il convegno dal titolo “Le identità plurime di– la città, la comunità, la storia, il folclore” dove sono stati illustrati particolari e momenti storici del patrimonio artistico cittadino, nonché i vari aspetti dell’Identità e della memoria della città. L’ incontro è stato concepito in prosecuzione degli studi e delle ricerche iniziati nel 2017, un percorso che con coraggio il Sindaco ...

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato tre ragazzi, minorenni, un 17enne e due 15enni, residenti nel salernitano, perché ...Abbiamo a cuore la tua privacySono accusati di aver avvicinato, aggredito e poi rapinato del denaro che possedeva un coetaneo a' Tirreni. Per questo tre minorenni (un 17enne e due 15enni), residenti nel salernitano, sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. Il fatto I carabinieri, allertati da una ...