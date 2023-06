Castelli Romani Estate sul Lago Albano Balneazione e navigazione in sicurezza a cura della Protezione Civile della Polizia Metropolitana

... Gli Egizi, I Greci, I, Marco Polo , Sissi , C esare, Cleopatra, Cristoforo Colombo, ... "Coltivo la passione per la Storia fin da bambino, quando con mio padre visitavo, cattedrali, ...Un importante ritrovamento è stato fatto nei pressi di Roma ed in particolare nel lago di Nemi , ai, a 30 km a sud. Mentre pulivano il fondale, gli uomini della protezione civile si sono imbattuti in un reperto antico, una testa forse appartenente ad una statua delle navi di Caligola ...Non è il primo caso nel territorio deiin cui i controlli dei caschi bianchi portano a far emergere situazioni di questo tipo: qualche anno fa accadde la stessa cosa agli studenti di ...

Dai Castelli Romani al litorale: il 29 giugno parte il progetto di ... Fiumicino Online

Roma, 27 giu. (askanews) - "Abbiamo indetto per domani, mercoledì 28 giugno alle ore 10.00 in Piazza del Campidoglio, una conferenza stampa in merito alla ...LANUVIO (eventi) - La rassegna culturale che ospiterà autori di vari generi letterari, apre di fatto il programma degli eventi dell’estate lanuvina ilmamilio.it - nota stampa Il prossimo ...