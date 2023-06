Caso Santanché | il ministro riferirà sulle aziende in Senato il 5 luglio

... Luca Ciriani , al termine della conferenza dei capigruppo ha detto: 'Ringrazio la ministra Santanchè della sua disponibilità, perché non era tenuta a questa informativa a fronte di unche si è ...... non era tenuta a questa informativa, siamo di fronte a unche si è creato unicamente per una ...ha accettato il suo mandato, ci sono oneri e responsabilità, la sede in questo momento è ...Il ministro del Turismo dovrà fornire chiarimenti sulle sue imprese. Il Ministro per il Turismo, Daniela Santanchè, si presenterà al Senato il 5 luglio alle 15 per riferire in merito alle sue imprese, ...

Dal caso Santanchè al Mes, le tensioni della maggioranza in Parlamento Il Sole 24 ORE