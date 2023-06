Caso Rovigo | Valditara scrive alla preside | «Convochi di nuovo il consiglio di classe per riconsiderare il voto di condotta» La replica | «Rivaluteremo»

(Di martedì 27 giugno 2023) Aveva annunciato che avrebbe seguito la vicenda dell’Itis Viola Marchesini, l’istituto didove gli studenti che hanno sparato con una pistola ad aria compressa contro la loro docente sono stati promossi con il 9 in. Dopo aver ricevuto la relazione dei suoi ispettori, Giuseppeha scritto una lettera. Il ministro dell’Istruzione del governo Meloni, «visti gli esiti della relazione e considerata la non corretta applicazione del Dpr 122/2009 e del regolamento di istituto», ha fatto sapere lo staff del dicastero, «ha avvertito l’esigenza di invitare la dirigente scolastica a riconvocare ildi, al fine diin autotutela le decisioni prese». Sempre oggi, 27 giugno, nelle interviste a Stampa ...

Isabella Sgarbi, dirigente dell’Istituto “Viola Marchesini” di Rovigo, ha commentato all’Ansa: “Ha parlato il ministro, ...Il ministro, dopo la visita degli ispettori, ha chiesto alla dirigente di riconvocare il Consiglio di classe “visti gli esiti della relazione degli ispettori e considerata la non corretta applicazione ...