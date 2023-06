Caso Chiffi | decisione del Tribunale federale nazionale su Mourinho rinviata a domani

Ancora una fumata grigia sulla questione del possibile patteggiamento per ilMourinho -. L'udienza di questa mattina davanti al Tribunale Federale Nazionale, infatti, si è chiusa con un nulla di fatto. Lo Special One era stato deferito in seguito alle gravi accuse ...... era attesa la decisione del tribunale federale sulMourinho . L'allenatore della Roma, dopo la partita pareggiata 1 - 1 a Monza lo scorso 3 maggio, aveva definito l'arbitro'il più ...6 Oggi il tribunale federale si esprimerà sulMourinho. L'allenatore della Roma, dopo la partita pareggiata 1 - 1 a Monza lo scorso 3 maggio, aveva definito l'arbitro'il più scarso' incontrato in tutta la sua carriera. Aggiungendo ...

Caso Chiffi: per patteggiare Mourinho prepara le scuse La Gazzetta dello Sport

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto a Radio Marte: “Pur perdendo Kim e Osimhen il Napoli potrebbe rimanere competitivo perché c'è un telaio di gioco collaudato. Bisogna considerare anche il cam ...Arriverà al termine la vicenda Chiffi-Mourinho, o meglio la vicenda arbitri-Mourinho: l'allenatore è stato deferito dopo Monza-Roma per aver definito "il più scarso arbitro mai incontrato" Chiffi, ...