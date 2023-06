Casapound | occupazione palazzo via Napoleone III | dieci condanne a Roma

(Di martedì 27 giugno 2023), 27 giu. (Adnkronos) - Il giudice monocratico diha comminato 10a 2 anni e 2 mesi nel processo per l'abusiva delin viaIII ada parte di esponenti e simpatizzanti di. Tra gli imputati, accusati diabusiva aggravata, ci sono anche Gianluca Iannone, Simone Di Stefano e il fratello Davide. Il tribunale ha disposto inoltre una provvisionale immediatamente esecutiva di 20mila euro e il risarcimento in sede civile per l'Agenzia del Demanio, proprietaria dell'immobile, ordinando inoltre il dissequestro dell'immobile e la sua restituzione.

..." scientemente acquistato un bene occupato al fine di consentire la prosecuzione dell'. ...Tutti sanno quanto Virginia Raggi sia stata impegnata a liberare l'edificio occupato da...Missione in Siria per, che, già da anni impegnata in attività di volontariato e di sostegno al governo Assad, in ...ha lasciato la testimonianza di una nazione che soffre ancora l'...... avrebbe maturato un debito pari a 43.355,56 euro per le indennità dinon versate e 11. Il programma lo stava intervistando sui presunti rapporti tra le cosche del litorale e. ...

Casapound, dieci condanne a 2 anni e 2 mesi per l'occupazione del palazzo di via Napoleone III a Roma ilmessaggero.it

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – Il giudice monocratico di Roma ha comminato 10 condanne a 2 anni e 2 mesi nel processo per l’occupazione abusiva del palazzo in via Napoleone III a Roma da parte di esponen ...Dieci condanne a 2 anni e 2 mesi di reclusione. È quanto deciso dal giudice monocratico di Roma nell'ambito del processo che vede imputati per occupazione abusiva militati di Casapound ...