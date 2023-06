Casapound | dieci condanne per occupazione palazzo via Napoleone III a Roma

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – Il giudice monocratico diha comminato 10a 2 anni e 2 mesi nel processo per l’abusiva delin viaIII ada parte di esponenti e simpatizzanti di. Tra gli imputati, accusati diabusiva aggravata, ci sono anche Gianluca Iannone, Simone Di Stefano e il fratello Davide. Il tribunale ha disposto inoltre una provvisionale immediatamente esecutiva di 20mila euro e il risarcimento in sede civile per l’Agenzia del Demanio, proprietaria dell’immobile, ordinando inoltre il dissequestro dell’immobile e la sua restituzione. Nella sua requisitoria dello scorso aprile, il pm Eugenio Albamonte aveva spiegato che "l’va avanti dal 2003, che non ha le ...

