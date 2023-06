Casapound | dieci condanne per l' occupazione del palazzo di via Napoleone III a Roma

(Di martedì 27 giugno 2023) Sonogli Imputati condannati a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Questa la decisione del giudice diall'interno del processo che ha visto imputati perabusiva deldi viaIII a, presso l'Equilino, i militanti di. Condannati quindi anche alcuni tra i maggiori esponenti del movimento di estrema destra Gianluca Iannone, Simone di Stefano e Davide Di Stefano. È stata inoltre disposta una provvisionale immediatamente esecutiva di 20mila euro e il risarcimento in sede civile per l'Agenzia del demanio, oltre ad essere ordinato anche il dissequestro dell'immobile e la sua restituzione al demanio.

Dieci condanne a Roma per l'occupazione di Casapound Agenzia ANSA

