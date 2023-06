CasaPound | dieci condanne per l’occupazione all’Esquilino

(Di martedì 27 giugno 2023) Il tribunale di Roma ha condannato a due anni e due mesi di reclusionedirigenti diritenuti responsabili delabusiva dell’edificio di via Napoleone III. Tra gli imputati, accusati di occupazione abusiva di stabile aggravata (l’edificio era occupato da vent’anni), Gianluca Iannone, Simone e Davide Di Stefano. E’ stata anche disposta una provvisionale immediatamente esecutiva di 20mila euro e il risarcimento in sede civile per l’Agenzia del Demanio. Ordinato anche il dissequestro dell’immobile e la sua restituzione al Demanio. Il pm Eugenio Albamonte aveva sollecitato una condanna a 2 anni. Nel corso della requisitoria, aveva detto che si era in presenza di una “occupazione di un immobile di proprietà del Demanio e assegnato al ministero dell’Istruzione che va avanti dal 2003 ...

