CasaPound | condanne a 2 anni e 2 mesi e immobile da restituire La replica | non arretriamo

(Di martedì 27 giugno 2023), il giudice monocratico di Roma ha comminato 10a 2e 2nel processo per l’occupazione abusiva del palazzo in via Napoleone III a Roma. Tra gli imputati, accusati di occupazione abusiva aggravata, ci sono anche Gianluca Iannone, Simone Di Stefano e il fratello Davide. Ordinato il dissequestro dell’e il risarcimento al Demanio Il tribunale ha disposto inoltre una provvisionale immediatamente esecutiva di 20mila euro e il risarcimento in sede civile per l’Agenzia del Demanio, proprietaria dell’, ordinando inoltre il dissequestro dell’e la sua restituzione. Nella sua requisitoria dello scorso aprile, il pm Eugenio Albamonte aveva spiegato che ‘’l’occupazione va avanti dal 2003, che non ha le caratteristiche delle ...

Per il movimento di estrema destra lesono 'spropositate' e 'confermano ancora una volta la faziosità di una certa magistratura', scrive in una notapreannunciando ricorso in ...Leggi anche, pm chiede 11per occupazione palazzo Roma Il tribunale ha disposto inoltre una provvisionale immediatamente esecutiva di 20mila euro e il risarcimento in sede civile ...Diecia 2 anni e 2 mesi di reclusione. E' quanto deciso dal giudice monocratico di Roma nell'ambito del processo che vede imputati per occupazione abusiva militanti didel palazzo di via ...

Dieci condanne a Roma per l'occupazione di Casapound Agenzia ANSA

Dieci condanne a due anni e due mesi per l'occupazione del palazzo di via Napoleone III, a Roma, per i militanti di Casapound.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...