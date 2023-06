Caritas | la povertà aumenta ancora in Italia

(Di martedì 27 giugno 2023) Il rapporto, pubblicato in anticipo rispetto al passato, dice che nel 2022 le persone che hanno chiesto aiuto a parrocchie o centri diocesani sono cresciute del 12,5%. Sono in maggioranza donne.no le persone che non arrivano a fine mese pur avendo un lavoro

Il 60% di chi chiede aiuto proviene a sua volta da famiglie povere, una vera e propria... Spesso gli ambiti di bisogno sono molteplici" così Federica De Lauso del Centro Studi diItalia."Abbiamo definito 5 gruppi di, questo studio ha scopi conoscitivi dentro e fuori, per noi per intervenire, per il mondo politico per avere uno strumento per costruire percorsi di accompagnamento e di intervento più ...... e come ci ha detto il Papa due anni fa per i 50 anni didi scegliere sempre i poveri come ... Tante, tanti disagi, italiani, stranieri, a noi interessano le persone nella loro situazione ...