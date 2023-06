Cardinale Zuppi | dall' Ucraina alla Russia in missione di pace | il porporato vola a Mosca per 2 giorni di colloqui

Il 28 e il 29 giugno 2023 ilMatteo Maria, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sarà in visita a Mosca come inviato di Papa Francesco . Sarà accompagnato da un Officiale della ...IlMatteoè partito per Mosca, passando da Istanbul, nella seconda tappa di una missione voluta da papa Francesco, dopo Kiev, per "contribuire a favorire una soluzione" della guerra in ...Si concretizza la seconda tappa della missione di pace del Papa . "Si comunica che nei giorni 28 e 29 giugno, ilMatteo Maria, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, accompagnato da un Officiale della Segreteria di Stato, compirà una visita a Mosca, quale ...

Il cardinal Zuppi oggi a Mosca: «Creare un’atmosfera di pace». Vedrà il patriarca Kirill e uomini del governo Corriere della Sera

“Rinnoviamo l’invito alle comunità ecclesiali e, in particolare, ai monasteri presenti sul territorio nazionale ad accompagnare con la preghiera la visita a Mosca che il cardinale Matteo Zuppi, ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 489. Putin ha tenuto un discorso alla nazione russa. "Tutti i tentativi di creare disordini interni falliranno" ha affermato il presidente russo. E il presidente ...