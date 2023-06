Capossela finalista alle Targhe Tenco 2023 nelle categorie miglior album | miglior canzone e miglior album a progetto

(Di martedì 27 giugno 2023) SANREMO – Vinicioin trecon l’ultimo lavoro discografico Tredici canzoni urgenti,con La cattiva educazione feat Margherita Vicario (uno dei brani contenuti nel disco) eper la sua partecipazione al disco Nella notte ci guidano le stelle. Canti per la Resistenza con una sua versione di Bella Ciao eseguita insieme a Dimitris Mystakidis....

Per aprire l'edizione 2023, la sera del 13 luglio Viniciosalirà sul palco per offrire ... ci porterà nel profondo del mare, introducendo il suo documentario Broken Breath,all'...... arrangiatore, tecnico del suono e sound designer Taketo Gohara (Vinicio, Brunori Sas, ... Ad ogni artistaverrà assegnato uno degli 8 temi tra "resistenze e democrazia", "ambiente ed ...... Amos Oz, e tiene a battesimo molti esordi: fra questi Simonetta Agnello Hornby, Benedetta Cibrario, Paolo Sorrentino con Hanno tutti ragione, Vinicio. Come scrittore è statoal ...

Ancora un riconoscimento di prestigio per Vinicio Capossela, finalista alle Targhe Tenco 2023 in tre categorie: miglior album con l'ultimo lavoro discografico Tredici canzoni urgenti, miglior canzone ...I vincitori delle Targhe Tenco 2023 parteciperanno alla prossima edizione della Rassegna della Canzone d'Autore (Premio Tenco), organizzata dal Club Tenco e prevista dal 18 al 21 ottobre a Sanremo.