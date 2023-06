(Di martedì 27 giugno 2023) Il presidente della federazione della stampa Vittorio Di Trapani, e non solo lui, ha lanciato l’allarme: dal contratto di servizio che lega lo Stato alla Rai sarebbe sparito il riferimento al giornalismo di inchiesta, ma sarebbe stato inserito il compito di incentivare la natalità. A questo si riferisce il governo quando parla del cambio della? Perché mai, al contrario, non incentivare proprio il giornalismo di inchiesta per indagare le cause della riduzione della natalità? Forse perché sarebbe facile accertare che quel calo non è dovuto alle campagne per i diritti civili, bensì alla povertà, alla distruzione dello stato sociale, all’eliminazione del reddito di cittadinanza. La natalità discende dalle politiche sociali, dalla ridistribuzione dei servizi e delle ricchezze, dalla speranza nel futuro. L’intreccio tra la scomparsa del riferimento al giornalismo ...

Caos Rai: nessun incidente di percorso, semmai una marcia per cambiare la narrazione Il Fatto Quotidiano

