Qual è stato l'inizioun vero e proprio inizio non c'è stato: le cose sono avvenute come se ... È lisergia, trasfigurazione,verbale. Lacavalla lavora per occlusioni emozionali e ...Nonostante - oproprio a causa - del disordine della serie, è difficile non innamorarsi di ... mescolando, romanticismo e una sana dose di misticismo. Anche se spifferare qualcosa ...una necessità, dettata dal fatto che il cantante non parla in inglese, in quanto cresciuto ... come la necrofilia (in Heirate mich ), il(in Mein Teil ), l'incesto (in Laichzeit , ...

Cannibalismo: forse abbiamo scoperto le più antiche tracce fra gli ominidi WIRED Italia

Un nuovo studio ha dimostrato che anche in epoca molto antica, all’inizio del Pleistocene, ominini mangiavano altri ominini, accentuando la competizione fra gli individui e influenzando in questo modo ...