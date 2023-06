Calciomercato | West Ham Rifiutati oltre 100 milioni di euro per Rice

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...Il contratto di Rice con ilHam scade nel 2024, anche se ha l'opzione per una proroga di un anno, fino all'estate del 2025. - Foto LivePhotoSport - . mc/red 27 - Giu - 23 12:08 27 giugno 2023Loftus - Cheek, Milan ai dettagli con il Chelsea La giornata didi oggi martedì 27 ... Ore 9.52 - IlHam ha rifiutato un'offerta da 90 milioni di sterline per Declan Rice dal ...

Calciomercato - Juventus, West Ham su Zakaria: trattativa in corso, i ... Eurosport IT

Il capitano degli Hammers, in scadenza nel 2024, piace anche all'Arsenal LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il West Ham ha rifiutato un'offerta di ...Pradè è molto vigile in questa sessione di calciomercato, e ha già individuato i profili più adatti per la porta viola. Stando al Corriere dello Sport, oltre a Horn, la Viola sarebbe interessata a ...