Calciomercato Torino | derby per Acuña | ma Vagnati prepara altri tre colpi

(Di martedì 27 giugno 2023) La rivoluzione in casaauspicata da mister Juri? sembra essere pronta a partire e a tenere banco per tutta l’estate: fra addii importanti e prestiti non rinnovati per il direttore tecnico granata, Davide, saranno mesi di fuoco, con alcune trattative che sembrano essere già state intavolate. Il futuro di Miranchuk, Singo e Vojvoda, infatti, sembra essere sempre più lontano dal capoluogo piemontese e la squadra di Urbano Cairo sembra avere le idee chiare su quali possano essere i sostituti. A tenere banco nelle ultime ore, però, è Marcos, pronto a lasciare Siviglia con destinazione, ma non si sa ancora su quale sponda. Sulle tracce dell’esterno argentino c’è anche la Juve. Di seguito le piste più calde del...

Commenta per primo Raoul Bellanova è uno dei grandi obiettivi delper questa sessione di mercato: la società granata ha già trovato l'accordo con il Cagliari per il trasferimento a titolo definitivo del terzino ma l'affare non è ancora chiuso. Il motivo ...Massimiliano Allegri © LaPresse -.itA Nyon, si sta ancora valutando la posizione del ...per fare chiarezza e concludere l'analisi delle innumerevoli carte giunte dalla Procura die ...Da diversi giorni ormai i bianconeri avrebbero trovato l'accordo per il suo approdo ae il suo arrivo sarebbe previsto per giovedì. Lo stesso giocatore ha postato una storia sul proprio ...

Calciomercato Torino, il punto: da Bellanova e Praet a Schuurs Toro News

Ad alimentare l'indiscrezione di mercato Libero, che parla di un possibile regalo di Elkann per il centenario della famiglia Agnelli ...In Inghilterra serpeggia la voce di uno scambio tra Lukaku e Vlahovic, un'opzione sul tavolo tra Juventus e Chelsea ...