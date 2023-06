Tra il centrocampista croato e l'Al - Nassr trattativa in fase di stallo. BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona, che aveva deciso di mollare la pista Marcelo Brozovic non potendo competere ...Alla vigilia del match, il tecnico Paolo Nicolato è intervenuto in conferenza: 'La condizione generale è discreta, compatibilmente con l'aver giocato due partite di fila, che hanno sicuramente ......-: In chiave Bologna, decisivo sarà sbloccare le possibili situazioni in uscita relative a Dominguez, Orsolini e Arnautovic. - Basket, Virtus: Coach Sergio Scariolo in conferenza:...

Calciomercato: Stampa. Brozovic torna nel mirino del Barça Tiscali

Tra il centrocampista croato e l'Al-Nassr trattativa in fase di stallo.BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il Barcellona, che aveva deciso di ...Oltre al Real Madrid, anche i Reds interessati al centravanti francese.PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il Paris Saint Germain, ancora in attesa di ...