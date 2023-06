Calciomercato | Stampa Bayern prepara affondo per Kane

I nerazzurri chiederanno il prestito con opzione di riscatto, da Londra vogliono però l'obbligo. LONDRA (INGHILTERRA) - L'Inter è pronta a fare una nuova offerta per Romelu Lukaku. Lo scrive, in ...Se anche la, italiana ed estera, inizia a dubitare della solidità di questo progetto, se appare evidente che Cardinale non è Elliott e specialmente non ha un Gazidis o un Maldini in sua ...Marco Landucci e Massimiliano Allegri (LaPresse) -.itIn merito al discorso dirigenziale, si è espresso a TV PLAY il giornalista de 'La' Antonio Barillà: 'O si fanno nomi e ...

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 giugno CalcioMercato.it

I nerazzurri chiederanno il prestito con opzione di riscatto, da Londra vogliono però l'obbligo.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - L'Inter è pronta ...Takefusa Kubo, esterno giapponese della Real Sociedad, era stato accostato al Napoli nei giorni scorsi, ma la stampa spagnola frena ...