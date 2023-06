(Di martedì 27 giugno 2023) Pauhaalrreal di essere ceduto: sul difensore spagnolo c’è l’interesse dell’e dellaPauavrebbelaalrreal. Secondo quanto rito da Marca, il difensore spagnolo vorrebbe provare nuove avventure e su di lui ci sarebbe l’interesse dell’e della. Gli inglesi però non sarebbero disposti a pagare i 45 milioni richiesti dagli spagnoli. Per quanto riguarda i bianconeri, lo valutano come la prima opzione solo in caso didi Bremer in estate. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

Torres e l'interesse della Juve I bianconeri non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale, chiarisce Marca, ma la destinazione potrebbe essere molto gradita a Torres. Il 26enne era già in ...Chiesa e Vlahovic (LaPresse) -.itGiuntoli sa che non ci sono incedibili e bisognerà ... In difesa si attendono eventuali sviluppi sul fronte Bremer: in ogni caso il preferito resta...In caso di proposte superiori ai 50 milioni, alla Continassa si penserà seriamente al suo addio ed in caso di partenza sono due i nomi che piacciono maggiormente: uno è quello diTorres del ...

Calciomercato, Pau Torres ha chiesto la cessione: Aston Villa e Juve alla porta Calcio News 24

Pau Torres Juve: comunicata la sua decisione al Villarreal! Novità legate al futuro del difensore spagnolo, obiettivo bianconero Secondo quanto riferito da Marca, Pau Torres avrebbe deciso di lasciare ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...