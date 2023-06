Calciomercato oggi 27 giugno | tutte le trattative | gli acquisti | le cessioni Ufficiale Vicario al Tottenham | frenata Brozovic-Al Nassr

Leggi su oasport

(Di martedì 27 giugno 2023)per Marceloall’Al. L’accordo tra il club saudita e l’Inter c’è già, ma manca quello con il giocatore che ha rifiutato la prima offerta e potrebbe aspettare le mosse del Barcellona che vorrebbe sostituire Sergi Busquets proprio con il croato. Alo meno, l’avventura diin nerazzurro sembra giunta al termine e il prezzo è stato fissato in 23 milioni di euro. Soldi che il club nerazzurro utilizzerà per dare l’assalto a Davide Frattesi del Sassuolo che, tra le tante offerte ricevute, sembra essere orientato a raggiungere la squadra allenata da Simone Inzaghi. Nel frattempo i nerazzurri aspettano Marcus Thuram, che dovrebbe esserea breve, così come l’approdo di un altro figlio d’arte, Timothy Weah, alla Juventus. Sempre verso il club ...