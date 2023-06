Calciomercato Napoli | dalla Spagna negano l’interesse per Kubo

(Di martedì 27 giugno 2023)la Real Sociedad nega le voci deldei partenopei per TakefusaNegli ultimi giorni era uscita la notizia deldelper Takefusa, esterno giapponese classe 2001 della Real Sociedad.arriva però il netto no dei baschi: secondo quanto riportato da As, la società di San Sebastian ha fatto sapere di non aver avuto nessuna notizia deldei partenopei per il giocatore.

FOTOGALLERY %s Foto rimanentiAspettando Epic Brozo: i big oggi in Arabia Prosegue la ... ORA E' UFFICIALE L'ultima new entry in ordine cronologico è quella dell'ex: dal Chelsea ...In difesa piace il centrale serbo Nikola Maksimovic , 31 anni ex, Torino e Genoa. Nel ruolo di terzino sinistro interessa Riccardo Marchizza (Sassuolo), le piste alternative portano ad Augello ...- "Volenti o nolenti, questi sono i fatti. Ilpuò fare due cose: liberare Giuntoli, oppure stipendiarlo per tutta la stagione, con il rischio che lavori contemporaneamente ...

Cerchione: 'Il Napoli ha l'accordo con Openda. Chieste informazioni al Lens' AreaNapoli.it

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha comunicato la bella 'notizia' al suo nuovo allenatore, Rudi Garcia.Giancarlo Padovan, giornalista SKY, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha parlato dell'attualità del calcio mondiale soffermandosi anche sul Napoli: "La SuperLega non c’è mai stata, ma questa arab ...