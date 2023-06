Calciomercato Milan | Sportiello arriva alle visite mediche

(Di martedì 27 giugno 2023) Manca solo l'ufficialità per sancire il primo acquisto delnelestivo. Si tratta del portiere Marco, che sta sostenendo leprima di firmare il contratto ...

Manca solo l'ufficialità per sancire il primo acquisto delnelestivo. Si tratta del portiere Marco Sportiello, che sta sostenendo le visite mediche prima di firmare il contratto coi rossoneri. Sarà lui il vice - Maignan. Guarda il video ...... con cui ilsta discutendo anche del nazionale statunitense Christian Pulisic. TUTTI I DETTAGLI - Raggiunta l'intesa totale per l'investimento su Loftus - Cheek, nelle prossime ore ilsi ...L'idea è di offrire soldi più Diego Demme per prendere il centrocampista dell'Hertha Berlino. Loftus - Cheek,ai dettagli con il Chelsea La giornata didi oggi martedì 27 giugno: Ore 11.34 - Loftus Cheek, La trattativa tra Chelsea e ilè ai dettagli Il club rossonero aveva già il 'sì'...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan, Pulisic dopo Loftus-Cheek. La Juve chiude per Weah, idea Lukaku Fanpage.it

Luka Romero, ormai ex giocatore della Lazio, è ad un passo dall’approdo al Milan. Il club rossonero vuole chiudere nelle prossime ore Luka Romero, ormai ex giocatore della… Leggi ...Estate di rivoluzioni in casa Milan Gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara hanno creato un po' di sconforto tra i tifosi rossoneri, che si aspettano un mercato scoppiettante da parte della pro ...